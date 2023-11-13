​Смородская – о «Спартаке»: Ребята бьются, а игры нет – в этом виноват только Абаскаль

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», оценила перспективы «Спартака» под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«Не знаю, чего ждут в «Спартаке» и на что надеются. Не вижу, что команда выходит из кризиса, потому что Абаскаль так и не смог поставить игру. Ребята бьются, а игры нет. В этом виноват только главный тренер», - цитирует Смородскую «РИА Новости».

Смородская добавила, что она не считает «Спартак» Абаскаля командой, которая претендует на медали в текущем чемпионате России.

Первый круг Премьер-лиги «Спартак» завершил на шестой позиции. При этом от третьего «Динамо» «красно-белые» отстают всего лишь на одно очко.

Следующий матч российского чемпионата «Спартак» проведёт 25 ноября – против «Балтики» на поле соперника.