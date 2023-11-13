Пискарёв объяснил, почему Соболев должен был выйти в стартовом составе «Спартака» на матч с «Ростовом»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Пискарёв прокомментировал отсутствие Александра Соболева на острие атаки в игре с «Ростовом».

Напомним, форвард «красно-белых» остался на скамейке запасных и вышел на замену лишь на 86-й минуте матча. Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.

«Думаю, Соболева надо выпускать в стартовом составе. Передач в штрафную площадь делалось много, а бороться за верховые мячи было некому. Да и в обороне Соболев мог бы помочь», — приводит слова Пискарёва Bobsoccer.

В текущем сезоне 26-летний голеадор появился на поле в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и четыре раза ассистировал партнерам.