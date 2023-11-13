Игрок «Факела» Божин: «Даже не вспомню моментов у ЦСКА во втором тайме»

Защитник «Факела» Сергей Божин высказался о матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

По мнению футболиста, во втором тайме воронежская команда сумела превзойти «армейцев», не позволив им создать остроту у своих ворот.

«Даже не вспомню моментов у ЦСКА во втором тайме. В первом — да, они могли забивать, игра была равна, но во втором мы были сильнее», — цитирует Божина «Матч ТВ».

В 15 турах РПЛ «Факел» набрал 19 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч воронежцы проведут 26 ноября против «Рубина», который сейчас опережает «Факел» на три балла. Игра состоится в Казани и начнётся она в 16:30 по московскому времени.