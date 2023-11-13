​«Зенит» сделал заявление о травме Кассьерры

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил травму в последнем матче чемпионата России против «Краснодара» (ничья 1:1). Питерский клуб на страницах своего официального сайта опубликовал заявление о состоянии 26-летнего колумбийца. В нём говорится, что сегодня, 13 ноября, Кассьерра пройдёт медицинское обследование, которое выявит характер повреждения и определит сроки восстановления.

Стоит сказать, что Матео Кассьерра после первого круга является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. На счету колумбийского форварда 12 забитых голов.

Следующий матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт 25 ноября – против «Сочи» на своём поле.