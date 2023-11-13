Экс-игрок «Спартака» Пискарёв: Лучше вообще не выпускали бы Мозеса на поле

Бывший форвард «Спартака» Александр Пискарёв раскритиковал игру легионеров «красно-белых» в матче с «Ростовом».

«Мартинс? По воротам наносится удар, а он бежит навстречу бьющему, разворачивает корпус и подставляет спину. Да мне за такое в свое время морду набили бы! Мяч не убьет, что ты так его боишься?» — приводит слова Пискарёва Bobsoccer.

Что касается Мозеса, то его вообще не стоило выпускать, он потерял все мячи, у него явно имеются проблемы с весом, отметил экс-игрок.

Кроме того, Пискарев заявил, что замены Гильермо Абаскаля полностью не сработали, тренер не угадал с вышедшими футболистами.

Матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой «красно-белых» со счетом 2:1. Авторами голов в составе «красно-белых» стали Михаил Игнатов и Квинси Промес. Добавим, что нидерландец был признан лучшим игроком встречи.