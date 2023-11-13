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Андреев: «Оренбург» мог находиться и выше в турнирной таблице»

13 Ноября 2023 • 15:29 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о выступлении команды в первом круге текущего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, что в 15 турах южноуральская команда набрала 13 очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице. По мнению Андреева, «Оренбург» мог бы набрать больше очков, если бы лучше проявил себя на старте сезона.

«Могли находиться и выше в турнирной таблице, могло быть больше очков. Сказался провальный старт, когда из 15 очков мы взяли только одно. Надо выправлять ситуацию», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Оренбург» проведёт 26 ноября против «Ахмата». Начало этой встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев

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