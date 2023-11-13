Наумов: Тикнизяну можно простить удаление, он блестяще отыграл против «Ахмата»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на удаление защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в игре с «Ахматом».

Встреча 15-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-зеленых». В самом конце поединка Тикнизян получил вторую желтую карточку за грубый подкат на Тодоровиче и был удален с поля.

«Тикнизян – южный человек, горячий и эмоциональный. Считаю, что эту красную карточку ему можно простить. Он блестяще отыграл против «Ахмата», — заявил Наумов Vprognoze.

По мнению функционера, «Локомотиву» не стоит применять никаких санкций к Тикнизяну за это удаление.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел 20 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором пяти голевых передач.