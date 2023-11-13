Гладилин: «Победой над «Ростовом» Абаскаль продлил себе контракт ещё на полгода»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении команды в первом круге чемпионата РПЛ.

- «Спартак» завершил первый круг чемпионата победой над «Ростовом». Как оцените игру команды в этом матче?

- Для «Спартака» все сложилось удачно. В первом тайме было забито два мяча, и ребята, по сути, сделали игру. Но когда нет поставленной игры – сложно. Второй тайм «красно-белые» проиграли «Ростову». Хорошо, что результат победный, который очень нужно «Спартаку» в этот момент.

- Почему мы опять увидели валидольную концовку? С чем это связано?

- Когда нет поставленной игры, и команда не контролирует ситуацию, возникают проблемы. Хозяева играли очень активно, мощно на переходах. «Ростов» сам виноват, потому что раскрылся и допустил два ляпа в обороне. Это стоило ему поражения. Во втором тайме гости полностью контролировали игру. А «Спартак» спокойно мог довести счет до более крупного, потому что «Ростову» некуда было деваться, и он полез в атаку. Но у команды Абаскаля нет игры, она села в оборон, и пошли ошибки. Пока брожение в составе так и осталось. Нет костяка команды и основы игры. Я понимаю, что Абаскаль доволен игрой. Ему продлят пребывание в команде еще на полгода. Так что Станислав Саламович Черчесов два шарфа одевать не сможет, плюс третий – динамовский, и ему еще полгода придется подождать, потому что тренеры этих клубов сохранили свои места. Это к слову.

- То есть у вас есть уверенность, что Абаскаля не уволят зимой?

- Не уволят, конечно. Он прошел дальше в Кубке России. Бороться за чемпионство и второе место шансов нет, а вот за третью позицию поборются четыре московские команды. Самару из этого списка претендентов я исключаю.

- Почему нет шансов на второе место? Отрыв от «Зенита» не такой большой – шесть очков.

- У «Зенита» и «Краснодара» есть поставленная игра, в отличие от всех московских клубов. Шесть очков – достаточно много. К тому же лидеры еще усилятся. Они не будут успокаиваться на достигнутом. У «быков» появился отличный шанс на золотые медали. А питерцы и без усиления в состоянии выиграть титул.

- Если возвращаться к игре «Спартака», вы не считаете, что без Соболева на острие команда смотрится в атаке интереснее?

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- По одной игре сложно судить. Когда на поле три быстрых нападающих, у них есть свое преимущество. Команда играет в обе стороны. А центральный форвард нужен, когда необходимо создавать давление. Так что без него Абаскаль никак не обойдется.

- «Спартак» с сентября играет в чемпионате без Джикии, в центре обороны предпочтение отдается Дуарте и Бабичу. Как вы к этому относитесь?

- Не думаю, что Джикию можно списывать со счетов. Просто я не понимаю, почему Абаскаль не может играть в три центральных защитника. Многие команды так играют. Это прогрессивная линия. Я не могу ему что-то советовать. Тренер молодой. Он экспериментирует. У него будет еще как минимум полгода на это со «Спартаком».

- Как оцените прогресс Дуарте за этот год?

- Не скажу, что в обороне все хорошо. И вообще оценивать команду, которая идет на шестом месте, неверно. С таким потенциалом, финансами, имея таких серьезных игроков, «Спартак» находится очень низко. Даже самарцы, которые каждый год распродают футболистов, идут выше. По своему потенциалу «Спартак» выше «Краснодара», и он должен бороться с «Зенитом» за чемпионство. А сейчас даже такой перспективы нет. Если «красно-белые» займут третье место – это будет хорошо.

- Есть ощущение, что «Спартак» во втором круге прибавит?

- Потенциал огромный, но прибавит он или нет, я не знаю.

- Кто в первой половине чемпионата из футболистов показал наибольший прогресс?

- Никого не могу выделить. Показывает свой уровень только Промес. В каком бы состоянии он ни был, Квинси и забивает, и отдает. За ним все следят. Он подтверждает свой уровень. Это лидер команды. А так при Абаскале никто из ребят не прогрессирует и команда в целом тоже.

Елена Григорьевская