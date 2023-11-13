Изидор — о матче с «Краснодаром»: «Я не считаю, что ничья является удовлетворительным результатом»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Французский футболист назвал «быков» крепкой командой, отметив при этом, что «сине-бело-голубые» продолжат вести борьбу за первую строчку.

«Я не считаю, что ничья является удовлетворительным результатом для «Зенита», так как мы стремились к победе. Сейчас нам нужно усердно работать, чтобы вернуться на первую строчку», — цитирует Изидора ТАСС.

В текущем сезоне 23-летний Изидор провёл за «Зенит» и «Локомотив» в общей сложности 16 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

После 15 туров РПЛ команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.