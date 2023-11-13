Стипиди: «Спартак» проиграл бы «Ростову», если бы не Песьяков»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в «Соколе», «Анжи», «Тереке» (ныне «Ахмат»), в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, почему «Ростов» проиграл московскому «Спартаку» в 15-м туре чемпионата России (1:2).

- Мне очень нравится команда «Ростова». Ещё раз говорю: если поменять там вратаря, результаты у них наладятся. Кафанов говорит, что Песьяков – это сильнейший вратарь. Но кто такой Кафанов? Бердыев привёз его сюда, где о нём никто ничего не слышал. И вы посмотрите, какие голы привозит Песьяков. Оба гола «Спартака» – следствие его ошибок.

Вся команда отдувается за одного человека. Я думаю, ростовчане проиграли только из-за вратаря. Если бы не Песьяков, «Ростов» наверняка бы выиграл у «Спартака». Потому что он показывает осмысленный футбол. А во что играет «Спартак», я не могу понять. Три человека – Абаскаль и два помощника – смотрят в свой планшет. Им бы в немом кино сниматься.

Есть у «Ростова» опытные Осипенко, Байрамян, Комличенко. В середине есть Уткин, Глебов. И есть молодняк, который бежит и бежит два тайма, но не безголово, а с хорошими атаками. При этом один и тот же товарищ из матча в матч допускает грубые ошибки. Вы посчитайте, сколько «Ростов» пропустил голов и потерял очков из-за Песьякова.