Вице-президент «Ростова» отказался оценивать результаты команды в РПЛ

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов ответил на вопрос о результатах команды в первом круге Российской премьер-лиги сезона-2023/24.

«Хотелось бы лучшего, но игра команды мне нравится. Результат команды и работу главного тренера я не буду оценивать», — цитирует функционера «РИА Новости Спорт».

По итогам 15 туров подопечные Валерия Карпина располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В активе донского клуба четыре победы, пять ничьих и шесть поражений.

«Ростов» откроет для себя новый круг матчем против «Пари НН». Игра состоится 16 ноября и начнется в 19:00 по мск.