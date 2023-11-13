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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вице-президент «Ростова» отказался оценивать результаты команды в РПЛ

13 Ноября 2023 • 15:02 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
26.11 19:00

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов ответил на вопрос о результатах команды в первом круге Российской премьер-лиги сезона-2023/24.

«Хотелось бы лучшего, но игра команды мне нравится. Результат команды и работу главного тренера я не буду оценивать», — цитирует функционера «РИА Новости Спорт».

По итогам 15 туров подопечные Валерия Карпина располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В активе донского клуба четыре победы, пять ничьих и шесть поражений.

«Ростов» откроет для себя новый круг матчем против «Пари НН». Игра состоится 16 ноября и начнется в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Рустем Сайманов

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