​Шансы «Зенита» на чемпионство выросли – суперкомпьютер

Специалисты из Opta с помощью своей модели прогнозирования оценили шансы команд на чемпионство после первого круга. Фаворитом Премьер-лиги России остаётся «Зенит» - вероятность завоевания титула питерцами составляет 58%. По итогам трёх последних туров показатель вырос – тогда он составлял 52%.

Вторым претендентом на чемпионство является «Краснодар», вероятность – 37%. Тремя турами ранее показатель был выше – 42%.

Отметим, что после пятнадцати туров «Краснодар» на вершине турнирной таблицы опережает «Зенит» на два зачётных балла (32 против 30).

​Турнирная таблица после первого круга РПЛ