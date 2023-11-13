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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк назвал команды, которые будут бороться за третье место в РПЛ эксклюзив

13 Ноября 2023 • 15:45 Комментировать

Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» подвёл итог первого круга РПЛ.

«Больших удивлений нет. Больше в плохую сторону удивили «Ахмат» и «Сочи», что они оказались в зоне вылета. То, что вверху турнирной таблицы «Краснодар» идёт первым, я думаю, всё равно «Зенит» станет чемпионом. Команда немного невнятно начала чемпионат в связи с тем, что ушли Малком и Кузяев. Подчеркну второго, потому что сложнее найти человека, который так будет отбирать мячи.

«Краснодар» классная команда, и это не удивительно, даже естественно. То, что команда будет в тройке призёров, – это однозначно. Я даже думаю, что займут второе место.

Группа команд ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Локомотив» будут бороться за третье место», — сказал Селюк.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 32 очка. Вторым идёт «Зенит» с 30 очками, а тройку замыкает «Динамо», у которого в активе 25 очков.


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