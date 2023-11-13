​КДК РФС может наказать «Зенит»

В субботу в чемпионате России проходил матч между «Зенитом» и «Краснодаром». По его итогам Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союз (КДК РФС) может наказать питерский клуб.

«Будет рассмотрено скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики, а также выход за пределы техзоны тренера команды Оливейры и выход на поле заменённого игрока Клаудиньо», - сказал глава КДК Артур Григорьянц, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Краснодаром» завершился вничью со счётом 1:1. На гол Эдуарда Сперцяна питерцы ответили результативным ударом Матео Кассьерры.

После первого круга «Зенит» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место, отставая от «Краснодара» на два балла.

​Турнирная таблица после первого круга РПЛ