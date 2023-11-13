Без Соболева, но с удачей: Победа над «Ростовом» не даёт ответа на вопрос о состоянии «Спартака»

«Спартак» завершил первый круг победой над «Ростовом». Однако этот матч не слишком показательный, чтобы судить о том, преодолели ли «красно-белые» кризис. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему далеко идущих выводов делать не стоит.

Победу «Спартаку» подарили

Матч с «Ростовом» нельзя считать показательным для «Спартака», потому что подопечные Валерия Карпина просто подарили сопернику победу. «Красно-белые» к 15-й минуте вели 2:0, так что оставшуюся часть поединка могли провести просто в режиме сдерживания. Можно говорить, что во втором тайме «Ростов» был активнее, но это логично выглядело, учитывая счёт. Зачем «Спартаку» было атаковать, раскрываться, оголять зоны? «Красно-белые» действовали по счёту.

При этом два мяча ростовчане просто подарили сопернику. Второй гол и вовсе начался с грубой ошибки Песьякова, который обрезался у своей штрафной. При этом оба результативных удара не были безупречными. Вратарь «Ростова» мог справиться с обоими ударами, уж как минимум можно говорить, что он не выручил.

В общем, воскресный матч толком ничего не сказал о «Спартаке» и о состоянии команды после неудачной серии. Если бы, имея 2:0 к 15-й минуте, «красно-белые» упустили бы победу или вырвали его героически, то можно было бы обсуждать. В итоге же подопечные Гильермо Абаскаля просто спокойно докатали упавшее на голову преимущество до победы.

Что Абаскаль делает с нападающими?

Александр Соболев продолжает оставаться в запасе. Учитывая, что это единственный профильный форвард в наличии у Абаскаля, это упорство вызывает удивление. Конечно, можно оперировать результатом – Игнатов и Промес на пару организовали оба гола команды. Вроде как итоговый счёт доказывает правоту испанца.

Тем не менее всё выглядит так, будто у Абаскаля с Соболевым действительно случился конфликт. Тренер даже не пытается объяснить свое решение каким-то разумным способом, выдавая какие-то перлы. Абаскаль мог бы сказать, что хочет более подвижную атакующую линию, или отметить не лучшие показатели по количеству голов у Соболева в чемпионате. Однако этого не случается. Сам Соболев, выйдя на поле, мог решить исход встречи, доказав своё право на нахождение на поле, но не попал в створ.

Хочется верить, что Абаскаль и Соболев найдут общий язык. В конце концов испанец вернул в состав Руслана Литвинова, которого длительное время демонстративно наказывал за ошибки в матче с «Уралом». При всём уважении к Игнатову он не центрфорвард, Промесу сподручнее на фланге, а Соболева в лучшей форме «Спартаку» отчаянно не хватает.

Стабилизация состава

Кажется, Абаскаль окончательно ушёл от своей непредсказуемой ротации, и даже ряд неудач его уже не выбивает из колеи. Пруцев, Игнатов твёрдо заняли место в стартовом составе в центре поля, не пуская туда ни Мозеса, ни Мартинса. Зиньковский стабильно стал получать место на фланге атаки, при этом дорогостоящий Бонгонда всё чаще сидит на лавке и ждёт своего шанса.

В последний отрезок перестановки носили скорее вынужденный характер из-за травм или дисквалификаций. Сложно сказать, добился ли Абаскаль того, чего хотел с игровой точки зрения, но по крайней мере вопросов по выбору игроков, кроме Соболева, сейчас намного меньше. Остаётся теперь дождаться, что будет после нынешнего перерыва.

Роман Андреев