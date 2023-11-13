Губерниев: «У «Динамо» есть шансы подготовить плацдарм для борьбы за золото»

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посредством социальных сетей прокомментировал выступление московского «Динамо» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«В первом круге - молодцы! Главное теперь - уверенности игрокам и без лишних метаний тренеру. Есть все шансы уйти зимовать в тройке и подготовить плацдарм для борьбы за золото», - написал комментатор в своем телеграм-канале.

В последнем поединке динамовцы отпраздновали победу над «Оренбургом» со счетом 2:0. После первого круга подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.

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