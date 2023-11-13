Деменко – об ошибке Песьякова: «Я не могу понять, зачем Карпин ему разрешает так играть»

Бывший игрок «Ростова» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил недовольство игрой вратаря команды Сергея Песьякова.

«Я не могу этого понять. Сами себе привозят голы, ну зачем забивать голы сами себе? Это не «Спартак» создавал, а после ошибок пользовался моментами. Ну зачем так играть? Для чего Валерий Георгиевич разрешает?

Из-за такого перекатывания мяча «Ростов» сам себе создаёт проблемы. Для меня лучше, когда вратарь всё-таки играет проще.

Тренд из Европы? Я не видел, чтобы всё-таки более безопасно играют в той же «Баварии», «Барселоне». Мне кажется, что лучше проще сыграть, от этого и проблем меньше будет», — сказал Деменко.