Зарема раскритиковала двух игроков «Спартака»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, критически высказалась о трансферах Хесуса Медины и Тео Бонгонда.

«Те, кто еще вчера поливали Николсона, молчат об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонда вообще стали забывать. Никто не оценивает эти трансферы, хотя прошло уже 15 туров», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В этом сезоне Медина провел 16 матчей, забил два гола и сделал два ассиста. На счету Бонгонда пять забитых мячей и результативная передача в 19 встречах.

После 15 туров чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в таблице РПЛ.