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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема раскритиковала двух игроков «Спартака»

13 Ноября 2023 • 13:19 Комментировать

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, критически высказалась о трансферах Хесуса Медины и Тео Бонгонда.

«Те, кто еще вчера поливали Николсона, молчат об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонда вообще стали забывать. Никто не оценивает эти трансферы, хотя прошло уже 15 туров», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В этом сезоне Медина провел 16 матчей, забил два гола и сделал два ассиста. На счету Бонгонда пять забитых мячей и результативная передача в 19 встречах.

После 15 туров чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда Зарема Салихова Хесус Медина ещё теги
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