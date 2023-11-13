Игрок «Ростова» Глебов — о матче со «Спартаком»: «Вышли не с тем настроем»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении от «Спартака» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

По словам Глебова, игроки «Ростова» плохо настроились на игру с «красно-белыми», из-за чего провалили начало встречи.

«Вышли не с тем настроем. Не так бежали, прессинговали. Когда мы прессингуем в полную силу, защитники не успевают поднять голову. Здесь у них всё проходило», — сказал Глебов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Футболист отметил, что во втором тайме южане прибавили в агрессии, однако для достижения успеха таким образом необходимо было играть на протяжении всего матча.

В 15 турах РПЛ «Ростов» набрал 17 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 26 ноября против «Пари НН». Начало — в 19:00 по московскому времени.