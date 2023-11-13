Гранат назвал лучшего защитника в первом круге РПЛ

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат назвал лучшего, по его мнению, защитника первого круга РПЛ.

«Мне понравился Волков из «Краснодара». Его можно лучшим назвать. В этом сезоне он прибавил, стал более активный и уверенный. Не зря вызывается в сборную», - передает слова Владимира Legalbet.

Напомним, что Сергей Волков защищает цвета краснодарского коллектива с марта 2022 года. В сезоне-2023/2024 21-летний футболист провел 19 поединков во всех турнирах, записал на свой счет три голевые передачи. После 15 туров «Краснодар» набрал 32 очка и занимает первое место в таблице.