Балахнин: «Спартак» на сегодня не может бороться за высокие места»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение дончан в матче со «Спартаком» (1:2).

«Не скажу, что «Спартак» спасся во втором тайме, но во второй половине команда выступила куда хуже, чем в первой. Постоянная проблема «Спартака» - это нестабильность. Начинают хорошо, а потом всё меняется. Даже замены Абаскаля не усилили игру. «Спартак» на сегодня не может бороться за высокие места.

Почему «Ростов» неубедительно провёл первый тайм? Команда плохо подготовилась к сопернику, Карпин немного не угадал с составом. Иначе зачем менять трёх футболистов в перерыве? Ростовчане не смогли предвидеть действия атаки «Спартака», футболисты медленно реагировали на неудачи. Нашим футболистам только в перерыве можно нормально показать, что надо изменить в своих действиях», - сказал Балахнин.

После 15 туров «Спартак» занимает шестое место, а «Ростов» - 11-е.