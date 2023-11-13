Булыкин: «Динамо» до зимнего перерыва нужно удержаться в тройке»

Экс-форвард московского «Динамо», а ныне футбольный эксперт Дмитрий Булыкин высказался о выступлении подопечных Марцела Лички в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Динамо» до зимнего перерыва нужно удержаться в тройке, тогда задача на первую часть сезона будет выполнена. Зимняя пауза будет очень важна для всех», - передает слова Дмитрия «Матч ТВ».

После первого круга Премьер-лиги «Динамо» набрало 25 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В рамках 16-го тура подопечные Лички на выезде встретятся с ЦСКА. Столичное дерби пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 25 ноября.