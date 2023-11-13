В «Урале» сообщили, где команда проведёт зимние сборы

Стало известно, где проведет зимние тренировочные сборы екатеринбургский «Урал». Об этом поведал президент клуба Григорий Иванов.

«Все три сбора мы проведем в Эмиратах», - поведал руководитель в разговоре с журналистом «РБ Спорта».

Стоит отметить, что до зимней паузы подопечные Виктора Ганчаренко сыграют еще три матча. «Уралу» будут противостоять «Краснодар», «Пари НН» и столичный «Локомотив».

По итогам первого круга чемпионата России команда из Екатеринбурга набрала 16 баллов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

Стало известно, кто может заменить Ганчаренко в «Урале»