Сперцян и Промес - в символической сборной 15-го тура РПЛ

Аналитики портала Whoscored представили свою версию символической сборной 15-го тура чемпионата России. Лучшим игроком был признан полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, отметившийся голом в матче против московского «Спартака» (1:1).
Символическая сборная 15-го тура Премьер-лиги: Помазун («Урал»), Адамов («Оренбург»), Грицаенко («Рубин»), Бальбуэна («Динамо»), Богосавац («Ахмат»), Давила (ЦСКА), Сперцян («Краснодар»), Бителло («Динамо»), Зиньковский («Спартак»), Промес («Спартак»), Даку («Рубин»).
В чемпионате России завершился первый круг. По итогам 15 туров лидирует в таблице «Краснодар», на втором месте располагается петербургский «Зенит». Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов».
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