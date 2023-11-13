Олусегун: «Сперцян - игрок уровня «Ювентуса»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, что думает об одноклубнике Эдуарде Сперцяне, интерес к которому проявляют европейские клубы.

«На мой взгляд, Сперцян - игрок уровня «Ювентуса», он смог бы там заиграть и стать лидером. По манере игры Эдуард очень похож на Фернандеша из «Манчестер Юнайтед», - рассказал футболист в беседе с корреспондентом «РБ Спорта».

Сперцян является воспитанником академии краснодарского клуба. Его контракт истекает в 2026 году, а трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В этом сезоне РПЛ Эдуард провел 15 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу.