Силкин: «По составу «Динамо» точно должно быть в топ-3»

Бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин высказался о перспективах команды после победы над «Оренбургом» в 15-м туре РПЛ.

«Нужно стабильно набирать очки, а у «Динамо» с этим есть проблемы. Команда легко дарит очки соперникам, это нужно исправлять. Личка неплохо справляется пока, по составу «Динамо» точно должно быть в топ-3», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По его мнению, если подопечные Марцела Лички продолжат показывать столь стабильный футбол как в матче с «Оренбургом», то они смогут бороться на место в тройке по итогам сезона.

Напомним, что после первого круга российского чемпионата «Динамо» занимает третье место, набрав 25 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь баллов.