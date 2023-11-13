Колосков: «Краснодар» заслуженно занимает первое место»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о положении команд после первого круга Премьер-лиги.

«Все закономерно, команды находятся на своих местах. Никаких сюрпризов нет. «Краснодар» заслуженно занимает первое место, у них организованная команда», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что в 15-м туре состоялась очная встреча «Краснодара» и «Зенита». Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 1:1.

По итогам первого круга «Краснодар» занимает первое место, «Зенит» идет на второй строчке, а топ-3 замыкают «Крылья Советов».