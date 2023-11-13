Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Краснодар» заслуженно занимает первое место»

13 Ноября 2023 • 12:27 Комментировать

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о положении команд после первого круга Премьер-лиги.

«Все закономерно, команды находятся на своих местах. Никаких сюрпризов нет. «Краснодар» заслуженно занимает первое место, у них организованная команда», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что в 15-м туре состоялась очная встреча «Краснодара» и «Зенита». Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 1:1.

По итогам первого круга «Краснодар» занимает первое место, «Зенит» идет на второй строчке, а топ-3 замыкают «Крылья Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Вячеслав Колосков ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
13:19 · Россия. Премьер-лига
Зарема раскритиковала двух игроков «Спартака»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Глебов — о матче со «Спартаком»: «Вышли не с тем настроем»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал лучшего защитника в первом круге РПЛ
12:55 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Динамо» до зимнего перерыва нужно удержаться в тройке»
12:49 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» сообщили, где команда проведёт зимние сборы
12:38 · Россия. Премьер-лига
Сперцян и Промес - в символической сборной 15-го тура РПЛ
12:33 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Сперцян - игрок уровня «Ювентуса»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «По составу «Динамо» точно должно быть в топ-3»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Краснодар» заслуженно занимает первое место»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо»: «Тюкавин сейчас лучший нападающий России»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Представитель Роши: «К Виллиану есть интерес со стороны других клубов, но ЦСКА не хочет его отпускать»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Уткин решил возразить Алексею Миллеру
11:53 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о матче с «Ростовом»: «Во втором тайме мы чуть подсели, много теряли мячей, но победили»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Хабиб Нурмагомедов назвал клуб РПЛ, за который болел его отец
11:44 · Россия. Премьер-лига
Изидор рассказал, как проходит адаптация в «Зените»
Все новости
Рекомендуем