Гендиректор «Динамо»: «Тюкавин сейчас лучший нападающий России»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о выступлении нападающего команды Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

«Мы рады, что он регулярно забивает. Тюкавин, по нашему мнению, сейчас лучший нападающий России», - приводит слова руководителя Sport24.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 21-летний Тюкавин провел 15 поединков. Нападающий отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

По итогам 15 туров чемпионата страны «бело-голубые» набрали 25 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на семь пунктов.