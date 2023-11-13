Вахания: «Не скажу, что мы думаем о высоких местах, просто пытаемся исправить турнирную ситуацию»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Спартака» в матче 15-го тура РПЛ.

- Вы устроили нервную концовку «Спартаку». За счет чего удалось переломить игру?

- Переломить игру до конца у нас не получалось. Я отталкиваюсь от результата. Мы, конечно, стали играть более агрессивно, и за счет этого получилась такая концовка. Нам нечего было терять, поэтому мы шли вперед и рисковали.

- Это реализованный пенальти так повлиял? Вы поверили, что можете спасти игру?

- Конечно, это нас тоже подталкивало. Но и до одиннадцатиметрового мы хотели исправить результат.

- Почему выездные матчи получаются у «Ростова» не очень удачными?

- Я могу сказать, что у нас сложные переезды, но это и так все знают, поэтому жаловаться на логистику бессмысленно. Других вариантов у нас все равно нет. На игру со «Спартаком» мы ехали больше десяти часов. Это тяжело, но не нужно на это сваливать, ведь и в прошлом сезоне было так же. При этом результаты тогда были немного другие.

- Несмотря на то, что «Ростов» завершил первый круг на 11-м месте, плотность в таблице довольно высокая и до более высоких мест всего несколько очков. Есть ли надежда, что сумеете побороться, допустим, за пятерку?

- Не скажу, что мы об этом думаем. Просто выходим на каждый матч и пытаемся исправить турнирную ситуацию. Уже ближе к концу будем анализировать.

- Какие основные проблемы у вашей команды в этом сезоне?

Реклама

- В начале сезона мы занимались фигней: где-то недобегали, где-то играли не так, как надо было, поэтому проигрывали. Потом пришло невезение, когда мы стали играть правильно. Сейчас ситуация стала получше, надеюсь, мы исправим ситуацию.

- Такое начало сезона как-то связано с тем, что Валерий Карпин периодически отлучался в сборную России?

- Не думаю, что связано именно с этим.

- Удивительно, что у Карпина футболисты могут заниматься, как вы сказали, фигней.

- Конечно, мы получали по голове. Как видите, ситуация стала исправляться.

Елена Григорьевская