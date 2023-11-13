Защитник «Спартака» Никита Чернов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Ростовом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ, а также подвел итоги выступления «красно-белых» в первом круге.

- Почему концовка матча получилась тяжелой для «Спартака», учитывая, что ваша команда уверенно вела игру?

- Да, но нельзя списывать «Ростов» со счетов. Гости хотели результата и пошли большими силами вперед. Было много навесов, и один из них они смогли трансформировать в пенальти. Из-за этого и концовка получилась нервной.

- То есть на это повлиял одиннадцатиметровый?

- Конечно. Когда счет становится 2:1, то проигрывающей команде уже нечего терять. Есть шанс отыграться.

- Ростовчане борются внизу таблицы. Увидели то, что и ожидали в их исполнении?

- Не сказал бы, что они внизу таблицы. Если бы они победили, то оставалось бы одно очко до нас. Поэтому можно сказать, что игра была за шесть очков.

- «Ростов» традиционно неудобная команда для «Спартака». Уделяли этому внимание?

- Нам действительно всегда неудобно играть с ростовчанами, это хорошая команда. Сегодняшний матч не стал исключением. Мы забили два довольно быстрых мяча, поэтому все так успешно сложилось в итоге.

- Какую оценку дадите выступлению «Спартака» в первом круге?

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- Хотелось бы выступить получше. Мы некоторые команды отпустили в плане очков.

- Но у вас всего одно очко до третьего места.

- А до первого и второго сколько? Мы хотим бороться не за третье место.

- Считаете, что реально догнать «Зенит» и «Краснодар»?

- Конечно. Если будем играть так, как с «Ростовом».

- Что мешает так играть?

- Против нас ростовчане действовали высоко, поэтому у нас было много свободных зон, а многие соперники играют против нас в закрытый футбол, когда большинство игроков отходят назад. Поэтому их труднее взламывать.

- Можно ли сказать, что сейчас Абаскаль выжимает максимум из команды, или у вас еще есть потенциал прибавить?

- Мы можем играть лучше: больше забивать и меньше пропускать. И хотим этого. Чтобы радовать наших болельщиков.

Елена Григорьевская