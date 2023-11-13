Уткин решил возразить Алексею Миллеру

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на высказывание главы «Газпрома» Алексея Миллера о матче между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в 15-м туре Премьер-лиги.

«Знаете, чего я никогда не видел? Чтоб бык отскакивал. Это не такой зверь. Он прямолинейный, упертый. Бык не может отскочить. Так не бывает. Крайне неудачное выражение», - оставил сообщение Уткин в своих социальных сетях.

Матч «Зенита» против «Краснодара» прошел в минувший уик-энд на стадионе «Газпром Арена». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. После этого поединка питерцы занимают второе место в таблице, отставая от «быков» на два очка.

Миллер одной фразой охарактеризовал матч «Зенит» - «Краснодар»