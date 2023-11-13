Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Спартака» в матче 15-го тура РПЛ.

- «Ростов» устроил нервную концовку «Спартаку». Как это удалось?

- Нам нечего было терять. Вышли доказывать, бороться за каждый мяч. Во втором тайме все вроде бы получалось, не то, что в первом. В этом большое отличие. Могли сравнять счет.

- Был какой-то особый настрой на «Спартак»?

- Нет. К каждому сопернику у нас одинаковый подход с боевым настроем. Неважно место в таблице.

- Первый тайм остался за «Спартаком». Он преподнес какие-то сюрпризы?

- Да, были небольшие сюрпризы в плане перевода с фланга на фланг. Этим они и брали. Но это и наша ошибка, потому что мы готовились к матчу, смотрели теорию, тренировались не просто так. Может, было небольшое удивление, но не сильно.

- У «Спартака» не было Соболева в стартовом составе. Без него обороняться было легче?

- Да нет. Миша Игнатов вышел и выдал великолепную игру. Думаю, он точно закрепился в составе. Не скажу, что без Саши было легче. На поле вышли одиннадцать человек, которые играли в хороший футбол.

- Лучшим игроком матча признали Промеса. Вы бы отдали приз Игнатову?

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- Я смотрел первый тайм со скамейки. Только половину второго тайма против Миши сыграл, но по мне Игнатов достоин этого приза.

- Чего не хватило вашей команде в первой половине сезона? Почему так низко опустились в таблице?

- Мы должны быть повыше. Всегда этого хочется, как и побед в каждом матче. Мы сделаем выводы, что не получилось, и будем двигаться дальше.

- На выезде «Ростов» набирает очень мало очков. С чем это связано?

- Дома легче, это понятно. Все говорят о том, что мы много ездим. Все-таки вы к нам один раз приезжаете, а мы к вам 15 раз ездим на выезд за весь чемпионат. Тяжеловато, но все уже смирились с этим.

Елена Григорьевская