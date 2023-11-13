Хабиб Нурмагомедов назвал клуб РПЛ, за который болел его отец

Легендарный российский боец ММА, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поведал о том, за какую футбольную команду болел его отец.

«Отец был большом болельщиком «Спартака», - оставил сообщение Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, что Хабиб посетил поединок между «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 15-го тура чемпионата России. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1.

После 15 проведенных туров «народная команда» набрала 24 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.