Изидор рассказал, как проходит адаптация в «Зените»

Форвард петербургского «Зенита» Вильсон Изидор поведал о своей адаптации в стане «сине-бело-голубых».

«Моя адаптация проходит хорошо. Поначалу было тяжело, потому что я был один, без семьи рядом. Но сейчас моя семья в Петербурге. Все в команде помогают мне с адаптацией», - передает слова французского нападающего ТАСС.

Напомним, что «железнодорожники» арендовали Изидора у московского «Локомотива» до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 23-летний форвард провел 11 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.