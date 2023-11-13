Эдуард Мор: «Не припомню такого Промеса»

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в матче 15-го тура чемпионата России против «Ростова».

«Не припомню такого Промеса. Он опускался принимать мячи в опорную зону, сваливался на фланги. На моей памяти он так играл впервые», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Поединок состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Промес провел 14 поединков, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.