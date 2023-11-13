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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эдуард Мор: «Не припомню такого Промеса»

13 Ноября 2023 • 11:38 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в матче 15-го тура чемпионата России против «Ростова».

«Не припомню такого Промеса. Он опускался принимать мячи в опорную зону, сваливался на фланги. На моей памяти он так играл впервые», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Поединок состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Промес провел 14 поединков, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

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Спартак Москва Эдуард Мор Квинси Промес ещё теги
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