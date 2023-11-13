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Вера: «Саудовская Аравия или Россия? Хотел бы продолжить карьеру в России»

13 Ноября 2023 • 11:33 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о своём возможном уходе из клуба в зимнее трансферное окно.

Ранее в «Оренбурге» сообщили о возможном переходе аргентинского футболиста в «Локомотив». По словам Веры, он также может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, но хотел бы остаться в России.

«Могу уйти? Может быть, но всё зависит от желания «Оренбурга». Саудовская Аравия или Россия? Говорил со своим агентом, хотел бы продолжить в России, но всё зависит от клубов», — приводит слова Веры Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 3 миллиона евро.

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Локомотив Москва Оренбург Лукас Вера ещё теги

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