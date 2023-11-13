Кассьерра не поедет в сборную Колумбии - названа причина

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра не поедет в сборную Колумбии из-за повреждения. Как сообщила пресс-служба федерации футбола страны, форвард не поможет национальной команде в матчах отборочного цикла чемпионата мира – 2026.

Напомним, что колумбийцы 17 ноября встретятся со сборной Бразилии, а через пять дней померяются силами с Парагваем. В данный момент Колумбия занимает пятое место в турнирной таблице.

Кассьерра провел в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 14 поединков. 26-летний бомбардир отметился 12 забитыми мячами и одной результативной передачей.