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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Байрамян — о неудачах «Ростова»: «Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда»

13 Ноября 2023 • 10:47 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
26.11 19:00

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о результатах команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, что в первых 15 турах РПЛ южане сумели одержать лишь четыре победы. По мнению Байрамяна, главная проблема «Ростова» заключается в психологии.

«Думаю, проблема, если сравнивать с тем хорошим прошлогодним сезоном, в наших головах. Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда. Есть время всё исправить», — приводит слова Байрамяна «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Ростов» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч южане проведут 26 ноября против «Пари НН».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Хорен Байрамян

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