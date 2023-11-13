Байрамян — о неудачах «Ростова»: «Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о результатах команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, что в первых 15 турах РПЛ южане сумели одержать лишь четыре победы. По мнению Байрамяна, главная проблема «Ростова» заключается в психологии.

«Думаю, проблема, если сравнивать с тем хорошим прошлогодним сезоном, в наших головах. Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда. Есть время всё исправить», — приводит слова Байрамяна «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Ростов» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч южане проведут 26 ноября против «Пари НН».