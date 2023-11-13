Игрок «Ростова» Вахания — о матче со «Спартаком»: «Можно сказать, что первый тайм мы провалили»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о поражении от «Спартака» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

По словам футболиста, южане провалили первый тайм, из-за чего и потерпели неудачу. Также Вахания отметил, что никто в «Ростове» не удовлетворён нынешним положением команды в турнирной таблице РПЛ.

«Во втором круге постараемся всё исправить. После второго тайма мы добавили? Просто с таким настроем надо было выходить на матч изначально. Да, можно сказать, что первый отрезок матча мы провалили», — цитирует Ваханию «МК-Спорт».

В 15 турах РПЛ «Ростов» набрал 17 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. От шестого «Спартака» южане сейчас отстают на семь баллов.