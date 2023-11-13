Федун высказался о возможном конфликте Абаскаля и Соболева

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о конфликте между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и форвардом Александром Соболевым.

«Абаскаль выпустил игрока, он молодец! Не знаю, что происходит в команде и есть ли конфликты. Я видел только недовольное лицо Соболева, когда он разминался и выходил на поле», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во вчерашнем матче против «Ростова» Соболев вышел на замену в самой концовке встречи. «Спартак» одержал победу со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне РПЛ Александр провел 12 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.