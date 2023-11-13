Белоус - о поражении «Ростова»: «Сказался более высокий класс «Спартака»

В матче 15-го тура чемпионата России московский «Спартак» на домашнем поле одолел «Ростов» со счетом 2:1. Об этом поединке высказался экс-гендиректор «жёлто-синих» Юрий Белоус.

«Результат справедлив. Сказался более высокий класс «красно-белых». Тут двух мнений быть не может. Даже случайный пенальти в ворота Максименко не смог повлиять на исход встречи», - рассказал Белоус в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

По итогам первого круга «Спартак» набрал 24 балла и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» с 17 очками располагается на 11-й позиции.