Белоус сомневается, что «Спартак» добьётся успеха при Абаскале

Экс-гендиректор «Ростова» Юрий Белоус поделился мнением о перспективах московского «Спартака» под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«Сомневаюсь в перспективах этого специалиста. Боюсь, что при испанце «Спартак» так и не обретет стабильность ни в игре, ни в результатах», - приводит слова Белоуса «Спорт-Экспресс».

В рамках 15-го тура чемпионата России «Спартак» у себя дома принимал «Ростов» и одержал победу со счетом 2:1. После первого круга команда Абаскаля занимает шестое место в таблице. Следующий поединок «красно-белые» проведут на выезде против калининградской «Балтики».