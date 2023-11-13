Родригао: «Зенит» точно играл бы в 1/4 финала Лиги чемпионов»

Защитник «Зенита» Родригао предположил, как могла бы выступить петербургская команда в Лиге чемпионов.

По мнению бразильского футболиста, «сине-бело-голубым» было бы по силам дойти до четвертьфинала главного клубного турнира Европы.

«Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов. «Зенит» боролся бы за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала», — приводит слова Родригао «РБ Спорт».

Напомним, что весной прошлого года российские команды были отстранены от участия в международных турнирах. Наивысшим достижением «Зенита» в Лиге чемпионов на сегодняшний день остаётся выход в 1/8 финала турнира.

После 15 туров РПЛ «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.