Федун отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Ростовом»

Леонид Федун, ранее являвшийся владельцем московского «Спартака», прокомментировал победу «красно-белых» над «Ростовом» в поединке 15-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

«Отлично, что взяли три очка. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа», - приводятся слова Федуна на страницах «Спорт-Экспресса».

После первого круга Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от идущего первым «Краснодара» на восемь пунктов.