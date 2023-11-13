Федун: «Джикия ещё поможет «Спартаку»

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о ситуации защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых». В этом сезоне футболист лишился места в основном составе команды.

«Давайте не будем делать выводов. Время еще есть. Думаю, Джикия еще поможет «Спартаку», и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник», - передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/2024 Джикия провел шесть матчей в Премьер-лиге и получил одну желтую карточку. «Спартак» после 15 туров чемпионата России набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь баллов.