Федун ответил на вопрос, когда приедет на матч «Спартака»

Бывший владелец столичного «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда его можно будет увидеть на поединке «красно-белых».

«Когда приеду на матч «Спартака»? Когда-нибудь увидите меня на стадионе. Возможно ли в этом году? Посмотрим», - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

В минувший уик-энд «Спартак» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» принимал «Ростов». Подопечные Гильермо Абаскаля одержали победу со счетом 2:1. После этой встречи «красно-белые» набрали 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч спартаковцы проведут против «Балтики» в гостях.