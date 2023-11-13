Федун дал оценку выступлению «Спартака» в первом круге РПЛ

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил выступление «народной команды» в первом круге Российской премьер-лиги.

«Первый круг неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Нужно делать выводы и идти дальше», - рассказал Федун в интервью «Спорт-Экспрессу».

В последнем матче Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля победили на своем поле «Ростов» со счетом 2:1. По итогам 15 туров московская команда набрала 24 балла и находится на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.