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Федун дал оценку выступлению «Спартака» в первом круге РПЛ

13 Ноября 2023 • 09:53 Комментировать

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил выступление «народной команды» в первом круге Российской премьер-лиги.

«Первый круг неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Нужно делать выводы и идти дальше», - рассказал Федун в интервью «Спорт-Экспрессу».

В последнем матче Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля победили на своем поле «Ростов» со счетом 2:1. По итогам 15 туров московская команда набрала 24 балла и находится на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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