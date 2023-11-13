Черчесов дал совет Сперцяну

Российский специалист Станислав Черчесов, который сейчас находится без работы, высказался о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Очень бы хотелось, чтобы Сперцян меньше читал газет и больше концентрировался на своей работе. Ну, а если он реально куда‑то уходит, чтобы это был правильный шаг, и он играл», - передает слова тренера телеканал «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян провел 15 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до середины 2026 года, а его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.