Защитник «Ростова» Чернов: «Спартак» очень уверенно и агрессивно начал»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал провальное начало матча против московского «Спартака» в рамках 15-го тура чемпионата России. К 15-й минуте команда Валерия Карпина уступала со счетом 0:2.

«Спартак» очень уверенно и агрессивно начал. Они забили два гола. Во втором тайме мы отодвинули игру от своих ворот, пытались что-то создавать. Старались забрать хотя бы одно очко», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

После первого круга чемпионата России «Ростов» набрал 17 баллов и располагается на 11-м месте в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь, с 24 очками занимает шестое место в таблице.