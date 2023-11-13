Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Ростова» Чернов: «Спартак» очень уверенно и агрессивно начал»

13 Ноября 2023 • 09:37 Комментировать

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал провальное начало матча против московского «Спартака» в рамках 15-го тура чемпионата России. К 15-й минуте команда Валерия Карпина уступала со счетом 0:2.

«Спартак» очень уверенно и агрессивно начал. Они забили два гола. Во втором тайме мы отодвинули игру от своих ворот, пытались что-то создавать. Старались забрать хотя бы одно очко», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

После первого круга чемпионата России «Ростов» набрал 17 баллов и располагается на 11-м месте в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь, с 24 очками занимает шестое место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Евгений Чернов ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
10:48 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра не поедет в сборную Колумбии - названа причина
10:47 · Россия. Премьер-лига
Байрамян — о неудачах «Ростова»: «Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Вахания — о матче со «Спартаком»: «Можно сказать, что первый тайм мы провалили»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Федун высказался о возможном конфликте Абаскаля и Соболева
10:27 · Россия. Премьер-лига
Белоус - о поражении «Ростова»: «Сказался более высокий класс «Спартака»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Белоус сомневается, что «Спартак» добьётся успеха при Абаскале
10:17 · Россия. Премьер-лига
Родригао: «Зенит» точно играл бы в 1/4 финала Лиги чемпионов»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Федун отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Ростовом»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Федун: «Джикия ещё поможет «Спартаку»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Рианчо отреагировал на слова тренера «Спартака» Абаскаля о Соболеве
09:59 · Россия. Премьер-лига
Федун ответил на вопрос, когда приедет на матч «Спартака»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Федун дал оценку выступлению «Спартака» в первом круге РПЛ
09:42 · Россия. Премьер-лига
Черчесов дал совет Сперцяну
09:37 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Чернов: «Спартак» очень уверенно и агрессивно начал»
09:06 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о возможном трансфере Воробьёва в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем