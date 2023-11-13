В «Оренбурге» высказались о возможном трансфере Воробьёва в «Динамо»

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который является спортивным директором «Оренбурга», высказался о возможном уходе из клуба форварда Дмитрия Воробьёва.

«Мне сложно сказать, перейдёт ли Воробьёв в «Динамо», потому что я не там. Интерес к нему чувствуется, но без конкретики», - цитирует Андреева «Чемпионат».

Воробьёв выступает за «Оренбург» с лета 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2025 году. Его трансферный ценник – 900 тысяч евро.

В текущем сезоне Дмитрий принял участие в 15 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.